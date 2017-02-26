Смертельное ДТП на Закарпатье: "Мерседес" наехал на пенсионера

27.02.2017 (15:51)

В Закарпатье микроавтобус смертельно травмировал пешехода

Возле сельского стадиона села Приборжавское микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» наехал на пешехода. От полученных травм пострадавший погиб. Иршавская полиция начала по данному факту расследование.

Вчера, 26 февраля, около 16 часов в полицию поступило сообщение о том, что водитель автомобиля совершил наезд на пешехода. Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что возле стадиона в селе Приборжавское водитель «Mercedes-Benz Sprinter», сдавая назад, не заметил одного из болельщиков, который возвращался с матча, и наехал на него. Пострадавший, 64-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). У водителя взята кровь на определение содержания алкоголя. Обстоятельства трагического дтп выясняют следователи.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

-

В Закарпатье водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП (ФОТО)



