Венгрия спасет жизнь тяжелобольным закарпатцам, Украине на них наплевать

27.02.2017 (16:55)

Венгрия обеспечит тяжелобольных на Закарпатье медпрепаратами

Проблема закупок медпрепаратов для тяжелобольных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, проживающих на Закарпатье, так и остается нерешенной из-за бездействия Министерства здравоохранения (МЗ) и Антимонопольного комитета Украины (АМК).

На сегодня в области осталось 18 пациентов, которые нуждаются в ежедневных процедурах перитонеального анализа. Один пациент из-за осложнения болезни несколько недель назад умер. Средства для медпрепаратов, которые производит единственная в мире компания из Швейцарии «BAXTER AG», есть, однако Антимонопольный комитет постоянно блокирует тендерную процедуру закупки по жалобе одного из посредников-перекупщиков. В результате необходимые лекарства невозможно купить и доставить на Закарпатье. Неоднократные личные обращения Геннадия Москаля к руководству МИНЗДРАВА и АМК с просьбой разблокировать процедуру закупки не дали результата.

Чтобы спасти больных, на прошлой неделе Г.Москаль попросил помощи в Генеральном консульстве Венгрии в Ужгороде. В ответ на это правительство Венгрии в течение двух дней выделило для нужд тяжелобольных закарпатцев 4 миллиона форинтов (около 400 тысяч гривен) и закупило медпрепараты. В понедельник (27.02) вечером гуманитарный груз будет доставлен на Закарпатье и передан Закарпатской областной клинической больницы.

– Критическая ситуация с медпрепаратами для перитонеального диализа возникла на Закарпатье исключительно из-за бездействия Минздрава и Антимонопольного комитета, – заявляет Геннадий Москаль. – Лекарства, которые производит только одна компания в мире, следовало закупить для Украины целенаправленно без тендерных процедур и посредников, которые делают бизнес на медицине. Ничего этого они не сделали, больные умирают из-за отсутствия препаратов, а для чиновников их жизнь – пустой звук.

Завтра пациенты с хронической почечной недостаточностью на Закарпатье будут обеспечены лекарствами примерно на месяц благодаря доброй воле венгров, которые откликнулись на нашу просьбу. А далее мы закупим расходные материалы для перитонеального диализа без тендерных процедур, которые постоянно блокируются. В Украине необходимо не только хорошо знать законы, но и уметь обходить их без нарушения законодательства. Что мы и будем делать.

От себя лично и всей Закарпатской области выражаю искреннюю благодарность Генеральному консульству в Ужгороде и правительству Венгрии за оперативное реагирование на нашу просьбу и оказанную помощь тяжелобольным закарпатцам!

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