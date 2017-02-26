Полиция в Закарпатье выявляла несовершеннолетних попрошаек (ФОТО)

27.02.2017 (17:42)

Ювенальная полиция провела рейд по выявлению несовершеннолетних попрошаек

По фактам безнадзорности, беспризорности и попрошайничества среди несовершеннолетних сектор ювенальной превенции провел профилактические отработки в Ужгороде, Мукачево и Хусте. За неделю было составлено 10 админпротоколов.

В ходе профилактической отработки сотрудников сектора ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области за неделю было проверено 7 железнодорожных и автовокзалов, 8 рынков, 47 мест скопления молодежи, а также парки и скверы в Ужгороде, Мукачево и Хусте. Кроме этого правоохранители проверили по месту жительства 45 несовершеннолетних, среди которых 29 детей, которым объявлено о подозрении в совершении преступления и 16 – осужденных без лишения свободы.

Кроме просветительской и профилактической работы с детьми, важное внимание уделялось борьбе с попрошайничеством среди несовершеннолетних. Только за одни сутки в Хусте было выявлено и задокументировано два факта вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, а именно прошение милостыни. Первый случай касался 42-летней женщины, которая заставляла своего 12-летнего сына попрошайничать, другая 30-летняя хустанка заставляла просить милостыню двух своих 10-летних двойняшек.

Всего за неделю полиция привлекла к административной ответственности десять человек, шестерых из них по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей и четырех – по ст. 175-1 Куоап, то есть курение детьми табачных изделий в запрещенных местах.

Такие отработки в области происходят постоянно, приоритетной задачей таких действий является профилактика детского попрошайничества.

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