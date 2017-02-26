Что стоит увидеть в Праге : 111 чудесных достопримечательностей (ФОТО)

27.02.2017 (18:39)

С Матеем Черным мы встретились в ресторане «Кламовка»

Знали ли Вы, что в Праге - целых две Вифлеемские часовни, что в чешской столице можно переночевать не только в однокомнатном отеле, расположенном в семидесяти метрах над землей, но и в по сей день действующем монастыре капуцинов? А кофе в первом в мире кафе, принимавшем исключительно биткойны, когда-нибудь пили? Именно по таким местам можно отправиться, держа в руках путеводитель с названием «111 мест в Праге, которые Вы должны увидеть».

Как ни странно, идея написать подобный гид родилась не в чешской голове, а в немецкой. Владельцы издательства «Эмонс» в Кельне обратились к чешской паре Матею Чернему и Марии Пержиновой, чтобы те составили гид по Праге, который являлся бы продолжением известной серии путеводителей по европейским городам. Первое издание на чешском и немецком языках появилось на прилавках книжных магазинов в конце прошлого года, сейчас готовится издание гида на английском.

С Матеем Черным мы встретились в ресторане «Кламовка» - в одном из мест, которые «нужно увидеть». Почему?

О «Кламовке» мы начали писать, учитывая ее диссидентское прошлое. Именно здесь в конце 80-х гг. встречалась группа диссидентов, художников и приверженцев андеграунда. Это очень приятный пивной ресторан в стиле немецких biergarten, которых в Праге не так уж и много, расположенный посреди парка с одноименным названием. В 18-м веке его основал Клам-Галлас, по всей видимости для того, чтобы здесь встречаться с Йозефиной Душковой – оперной певицей, фам фаталь тогдашнего времени. Ради этого он создал парк.»

В названии издания стоит цифра 111. В процессе работы над путеводителем вы скорее боролись с нехваткой интересных и в то же время по-своему курьезных уголков Праги, или наоборот, с их излишком, и ломали себе голову, какие все же придется обойти стороной?

«Сложнее оказалось их найти, хотя на определенном этапе составления гида в рабочем списке числилось намного больше чем 111 мест. Первые 60 – 80 легли на бумагу сразу, а остальные пришлось спрашивать у знатоков: у архитектора Зденека Лукеша, далее у художника, историка исскуства и философа Ладислава Чумбы – очень неординарной личности. Помог нам и «Владимир 518» - специалист в области архитектуры 70-80х гг. Дело было даже не в том, чтобы найти сами места, а скорее те изюминки, которые характеризовали бы их лучше всего. Например, киоск в стиле кубизма рядом с пражским Главным вокзалом, который мы упоминали в одной из глав, немецким издателям понравился настолько, что они попросили составить по нему отдельную главу».

Назовите, пожалуйста, ваши топ-5 мест из тех 111, указанных в гиде.

«Это, конечно, очень сложно... Лично я очень люблю «грибной» ящик. Этот ящик расположен напротив пражского Младенца Иисуса Христа, в здании, где находится офис Чешского микологического общества. Так вот, вы в любое время можете положить туда гриб, заполнить анкету и в считанные часы ждать ответа, что за гриб вы, собственно, принесли. Это уникальная служба, которую мы обнаружили во время наших прогулок по Праге».

«Далее мне очень нравится монастырь –гостиница. Точнее возможность переночевать в самом сердце Праги, на Градчанах, в действующем монастыре капуцинов, причем за смешные деньги. Это место расположено рядом с Лоретанской площадью и обладает абсолютно неповторимым колоритом.»

«Поразительным местом в негативном смысле этого слова является детское кладбище в районе Дяблице, где похоронены останки детей, родившихся у узниц чехословацких гулагов 50-х гг. Тогда тела складывали в общую могилу, а только после 1989 г. их эксгумировали и перезахоронили. Разница между датами рождения и смерти этих детей - день или два. Это самое жуткое обвинение в адрес коммунизма и авторитарных режимов в принципе, которое я когда-либо видел».

В списке топ-5 интересных мест Праги Матея Черного далее фигурирует «Гурмет пассаж» в центре столицы, где расположено множество магазинчиков, специализирующихся на гастрономии, в том числе и известнейший мясной магазин в Праге или забегаловка с типично чешскими бутербродами – «хлебичками».

Чем этот пассаж настолько уникален?

«Мало-кто знает, что если присмотреться, то потолок пассажа обрамляют надписи. Это инсталляция художника Романа Тица, я считаю, что ей бы очень подошло название «Праздник повседневности». Корни этой инсталляции уходят в прошлое, во времена вездесущего подслушивания сотрудниками СтБ, аналога КГБ. Роман Тиц всегда недоумевал над тем, сколько разговоров «ни о чем»они должны были выслушать. Это и легло в основу инсталляции - Тиц три месяца ходил по проходу, подслушивал людей, а потом отрывки этих разговоров увековечил под потолком пассажа».

Следующее место, в которое вы предлагаете отправиться - это Музей полиции. Почему именно туда?

«Это место в стиле Кафки. Руководство музея очень старается, уже несколько раз модернизировало экспозицию, но все же, находясь там, вы как будто одной ногой окунаетесь в коммунистическое прошлое. По-своему, это даже мило, билет туда все еще стоит десять крон. Правда, там уже нет полицейской собаки. Еще в позапрошлом году в музее в качестве экспоната выставляли чучело овчарки, некогда служившей в погранчастях. Эта собака реально задержала энное количество людей, пытавшихся бежать на Запад. В конце жизни ее решили наградить – не усыпить, а дать дожить до конца своих дней. Потом бедное существо, исколечившее столько человеческих судеб, выставили на показ в музее. Эта собака там выставлялась еще 20 лет после «бархатной» революции. Так вот теперь этого пса там уже нет, он сильно линял, да и дети его все время трогали».

Были ли еще места, которые вы хотели включить в ваш гид, но во время его написания они утеряли свою уникальность или вообще исчезли?

«Одно из таких мест - бывшие туалеты в здании Художественно-промышленного музея в Праге. Заходя в здание, справа находилось кафе, а напротив была лестница, которая вела к туалетам. Вход туда был бесплатным, а из окон туалетов открывался ошеломляющий вид на еврейское кладбище в Старом городе».

Ваша книга стала бестселлером, что, собственно, не удивительно. Она читается на одном дыхании, набита интересными фактами и рассказами. Как долго вы ее писали и как эта работа отразилась на вашей личной жизни?

«Отлично, во время написания у нас родилось двое детей, со старшей дочкой мы обошли практически все из описанных мест. Я – автор половины текстов, Марие – другой половины. У нас были спланированы все выходные в течение практически полутора лет!»





До Праги Вас с комфортом довезет рейсовый автобус Ужгород-Прага : каждый понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье .





Стоимость билета от 900 до 1050 грн.





Вся информация по тел. 0501670121 и на сайте продажи билетов





