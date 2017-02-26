Пьяную виновницу ДТП в Ужгороде полиция увезла в наручниках (ВИДЕО)

27.02.2017 (18:47)

В Ужгороде пьяная женщина совершила ДТП

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В ночь с пятницы на субботу ужгородские патрульные получили вызов о ДТП. На месте происшествия полицейские увидели машину, которая двигалась задним ходом, а за рулем мужчину с явными признаками опьянения.Мужчину мигом отстранили от управления, но свидетели пояснили, что на самом деле за рулем был не мужчина, а женщина, которая также выглядела нетрезво. После неудачных попыток нарушать общественный порядок и совершив злостное неповиновение законным требованиям патрульных, полицейские применили наручники и доставили задержанных в отделение полиции.Женщину водителя освидетельствовали на состояние опьянения – допустимая доза алкоголя в крови была превышена почти в 13 раз – при разрешенных 0,2 промилле результат теста составил 2,51. В общем на этом вызове из-за неадекватного поведения задержанных патрульным пришлось составить 7 административных материалов. По предварительной информации женщина работает госинспектором - ведущим специалистом отдела экологического и радиологического контроля в пунктах пропуска через государственную границу.