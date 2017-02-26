В Ужгороде патрульная полиция нашла дураков и плохие дороги (ФОТО)

27.02.2017 (19:51)

Фото чудесного заката с кратерным пейзажем в Ужгороде разместила Катерина Ірха

За неудовлетворительное состояние дорог патрульные привлекли к ответственности руководителей Департамента городского хозяйства и коммунальных служб Ужгорода.

В Управление патрульной полиции в городах Ужгороде и Мукачево неоднократно поступали жалобы о состоянии дорог, не только повышает риск ДТП, но и подвергает опасности всех участников дорожного движения.

Поэтому сектор безопасности дорожного движения УПП совершил контрольное обследование улично-дорожной сети в Ужгороде, по результатам которого было обнаружено не только значительные ямы на дорогах, но и отсутствие дорожных знаков, что существенно влияет на безопасность дорожного движения.

По результатам проведенных обследований на руководство Департамента городского хозяйства вынесли постановление, а на руководителя коммунальной службы составили административный протокол.

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Фото чудесного заката с лунным пейзажем в Ужгороде разместила Катерина Ірха