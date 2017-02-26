Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 28 февраля

28.02.2017 (05:52)

В Ужгороде облачная погода продержится весь день

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем местами слабый дождь. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-20 м / с, на высокогорье местами до 25-30 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, днем 11-16 ° тепла, в горах местами 3-8 ° тепла.

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12, днем временами порывы 15-17 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 ° тепла, днем 13-15 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 28 февраля:

МАКС: 15.8° (1998)

МИН: -19.0° (1985)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память апостола Онисима. Если в этот день хорошо таял снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Еще говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется» — по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.