Бывшая любовница Немцова приобрела четыре квартиры в Киеве

28.02.2017 (06:31)

Анна Дурицкая сдает приобретенное жилье в аренду

Главный свидетель убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая приобрела четыре квартиры в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество, которые есть в распоряжении ТСН.

Все четыре квартиры находятся на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы. Две из них Дурицкая приобрела 17 ноября 2015 года, еще две – 8 декабря 2016-го.

По данным ТСН, эти квартиры бывшая любовница Немцова сдает в аренду. Сама она живет в квартире на Феодосийском переулке - деньги на это жилье Дурицькій дал Борис Немцов.

Корреспондент ТСН несколько раз пыталась связаться с Анной Дурицкой, чтобы выяснить, откуда у нее средства на недвижимость в Киеве, но она избегает общения с прессой.

Оказывается, незадолго до смерти общественный деятель купил ей квартиру.

"В Киеве с 2014 года я живу в квартире 13-го дома по Феодосийской улице. Это однокомнатная квартира, она принадлежит мне. Квартиру покупала я сама, но денежные средства на ее приобретение в размере 130 тысяч долларов США мне предоставил Немцов Борис Ефимович", – гласит текст протокола допроса Дурицкой.

Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 на Большом Москворецком мосту в Москве - - ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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