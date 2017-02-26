Чп в Киеве : на Шулявском путепроводе обрушился мост (ФОТО, ВИДЕО)

28.02.2017 (07:00)

В Киеве рухнул Шулявский мост

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В Киеве на Шулявском путепроводе вечером 27 февраля произошло ЧП – обрушился мост. Ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки. В последний раз Шулявский мост реконструировали около 30 лет назад. Кроме того, данный мост уже несколько лет находился в аварийном состоянии. Бетонные опоры моста подверглись повреждениям во время нескольких пожаров, которые происходили под ним.Сооружение держалось на временных металлических опорах, а его ремонт откладывался.ВИДЕО обрушения Шулявского моста