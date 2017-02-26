На итальянском острове Сицилия снова проснулся вулкан Этна (ФОТО)

28.02.2017 (07:42)

На Сицилии извергается вулкан Этна

Началось извержение лавы из юго-восточного кратера вулкана Этна . Фонтаны раскаленной лавы сейчас могут наблюдать не только жители города Катания, находящегося у подножия Этны, но и других населенных пунктов. Извержение сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб.

Вулкан Этна, расположенный на восточном побережье итальянского острова Сицилия, вновь возобновил свою активность, сообщил в понедельник вечером Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Вулканологи зафиксировали извержение лавы из нового юго-восточного кратера знаменитого вулкана. По сообщениям местных СМИ, фонтаны раскаленной лавы можно наблюдать не только из города Катания, находящегося у подножия Этны, но и из ряда других, более отдаленных от вулкана населенных пунктов, в частности, из Таормины. Кроме того, по данным специалистов Ingv, извержение сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб.

Тем не менее, по мнению экспертов, нынешнее извержение Этны не представляет угрозы ни для людей, ни для материальных объектов. Международный аэропорт Фонтанаросса близ Катании, работу которого порой серьезно осложняют мощные выбросы вулканического пепла при извержениях Этны, на сей раз работает в штатном режиме, ни один авиарейс не отложен и не отменен.

L'eruzione che sta avvenendo in queste ore sul cratere di sud-est dell'Etna. Le foto sono state scattate in località Serra la Nave a 1800m di quota. Photogallery - Etna: il vulcano ricomincia ad eruttare