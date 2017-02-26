Как начинать день, чтоб он был удачным?

28.02.2017 (08:32)

Встав не с той ноги, можно испортить весь день

То, как мы начинаем свое утро очень важно. Ведь встав не с той ноги, можно испортить весь день. Вот несколько советов, как сделать свое утро позитивным и подарить прекрасное настроение на весь день.

Просыпайся вовремя

Забудь про режим "еще 5 минуточек". 10, 20 или даже полчаса после будильника не помогут тебе выспаться. Все, что ты получаешь за эти минуты под одеялом – это безумный спешка утром. А это точно не лучшее начало дня.

Возьми за правило просыпаться всегда за час или полтора до выхода. Это позволит тебе насладиться утренним кофе и просто подготовить свой организм к насыщенному рабочему дню.

Пей воду

Сразу после того, как ты проснешься, стоит выпить стакан или даже два едва теплой воды. Это очень просто, однако многие люди пропускают этот шаг и сразу же выпивая кофе или что-то другое. А это не очень полезно для желудка.

Организм после сна очень обезвожен, поэтому чтобы восстановить водный баланс нужна чистая свежая вода. К тому же, вода подготовит ваш желудок к сытного завтрака.

Не забывай о завтраке

Все в один голос твердят, что завтрак – самый важный прием пищи. Завтрак разгоняет обмен веществ, помогает ему окончательно проснуться и запастись энергией на весь день. К тому же сытный завтрак поможет вам не переедать в течение дня.

Слушай музыку

Создай себе специальный плейлист с любимыми драйвовыми песнями. Они зарядят тебя положительными эмоциями и собираться будет веселее. Если ты не можешь слушать музыку громко, то можешь надеть наушники.

Выгляди роскошно

Потратить несколько минут, чтобы привести себя в порядок не так сложно. Но от внешнего вида зависит очень многое. Грязная обувь и непопрасована рубашка отнюдь не делает человека уверенным.

Поэтому одежду лучше готовить вечером. А утром просыпаться на несколько минут раньше, чтобы, например, уложить волосы. А если ты девушка – то легкий дневной макияж еще никому не сделал хуже.

Сделай дорогу на работу крутой

Опять же: не спешите. Лучше выйти на 5-10 минут раньше и ты точно приедешь вовремя, даже если по дороге случится небольшой затор. Поэтому расслабляйся, слушай музыку, общайся со своей семьей и настроюй себя на позитивный лад. Можно даже по дороге зайти на чашку вкусного кофе или чая.

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