Как медведицу Лялю везли из Днепра в Закарпатье (ВИДЕО)
28.02.2017 (09:10)
Из Днепра в Нацпарк "Синевир" привезли медведицу Лялю
Историю медведицы Ляли из днепровского зоопарка узнавали журналисты популярной информационно-развлекательной программы "Абзац" на "Новом канале".
Волонтеры и защитники животных еще на прошлой неделе подняли радостный ажиотаж из-за того, что медведицу Лялю, которая жила в ужасных условиях в зоопарке в Днепре, таки перевезут в более благоприятное место. Таким оказался Реабилитационный центр бурых медведей Национального природного парка «Синевир» в Закарпатской области.
1300 километров в пути - и в Синевире гостью встречали с ее любимыми вкусностями. Волонтеры верят, что здесь Ляля найдет и жениха - два десятка медведей уже находятся в учреждении.
Минимум 2 дня Лялю говаривали выйти из клетки в Днепре, чтобы переместить во временную для транспортировки в самую западную область Украины.
В Синевире встречали медведицу с вкусняшками. Больше всего Ляля любит печенье.
Подробнее о истории медведицы-"переселенки" смотрите в программе "Абзац".