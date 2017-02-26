Из Венгрии в Ужгород прибыл гуманитарный груз для тяжелобольных закарпатцев (ФОТО)

28.02.2017 (09:38)

В Ужгород из Венгрии прибыли 4,5 тонны медикаментов

Вчера, 27 февраля, поздно вечером в Закарпатье прибыл гуманитарный груз из Венгрии. Четыре микроавтобуса доставили 4,5 тонны медпрепаратов для тяжелобольных закарпатцев с терминальной стадией хронической почечной недостаточности.

Передача гуманитарного груза состоялась в таможенном пункте пропуска “Тиса” при участии председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, представителей консульства Венгрии, таможенников и пограничников. Полученных препаратов, которые уже переданы в Закарпатскую областную клиническую больницу, больным хватит на месяц жизненно необходимых процедур.

– В начале февраля в области было 19 пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, – отмечает Геннадий Москаль, который лично встретил гуманитарный груз на Международном пункте пропуска «Тиса», а затем сопроводил к Областной клинической больнице. – К сожалению, сейчас их осталось 17. Один мужчина из Ужгорода умер от осложнения болезни три недели назад, еще одна женщина из Тячевского района – два дня назад. Лекарств, которые выделил Закарпатью Венгрия, хватит на один месяц, за это время мы закупим аналогичные препараты в необходимом количестве за бюджетные средства без тендерных процедур, которые постоянно блокируются в Киеве.

- Еще раз от имени всего Закарпатья спасибо Генеральному консульству и правительству Венгрии за оперативное реагирование на нашу просьбу и оказанную помощь. Должен сказать, что критическая ситуация, которая сложилась на Закарпатье с медпрепаратами, – это результат бездушности и равнодушия чиновников от Министерства здравоохранения (МЗ) и Антимонопольного комитета Украины (АМК). Хуже всего то, что подобные вещи – не единичные, а систематические. Препараты для вакцинации от бешенства или змеиного яда Закарпатья также вынуждено просить в Венгрии или Румынии, потому что Киев не закупает их в достаточном количестве. Это очередное доказательство того, что никаких действенных реформ в МИНЗДРАВЕ не проводится. Ни предыдущий министр – заезжий грузин, ни теперешняя руководительница – приезжая американка – ничего не делают для совершенствования медицинской помощи больным, поэтому мы и вынуждены обращаться за помощью за границу. Безразличие и бездушие чиновников сделали заложниками жизни тяжелобольных пациентов..., - сказал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

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Как ранее сообщал UA-Reporter.com, Венгрия выделила средства на жизненно важные медикаменты для тяжелобольных закарпатцев, Украине на них наплевать...



