Пожар на Закарпатье: Хозяин дома получил смертельные ожоги (ФОТО)

28.02.2017 (12:30)

Закарпатец скончался от смертельных ожогов в собственном доме

27 февраля в 12:25 в Службу спасения «101» Закарпатской области сообщили , что в пгт Вышково на улице Грендэши Хустского района горит частный жилой дом.

Для ликвидации на место были направлены дежурные отделения 10-й государственной пожарно-спасательной части г. Хуст и государственного пожарно-спасательного поста пгт Вышково в составе 8 спасателей на двух пожарных автомобилях.

Тушение пожара в горной местности затруднялось отсутствием подъездных путей к месту происшествия.

На момент прибытия огнеборцев жилой дом уже почти полностью был охвачен огнем, также обрушилась кровля. Пожар был локализован в 13:12 и полностью ликвидирован в 14:40.

На месте пожара находился 60-летний хозяин дома, который получил ожоги II-III степеней (около 70 процентов тела). Мужчину доставили в реанимационное отделение Хустской районной больницы, где от полученных ожогов впоследствии скончался.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливается. Среди вероятных рассматривается и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

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