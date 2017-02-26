Ужасающая ситуация с наркозависимостью в Закарпатье (ВИДЕО)

28.02.2017 (13:00)

Достать наркотики в Закарпатье не проблема

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Официально на Закарпатье наркоманов несколько сотен, но на самом деле ситуация совсем иная. Ведь не все накрозависимые обращаются за помощью, поскольку не осознают свою зависимость.В 2016 году с этим страшным диагнозом на учете в наркодиспансере более 250 человек, из них 196 из Ужгорода. Однако эти цифры очень относительные, это только те кто попали в поле зрения медиков или правоохранителей.Подлробнее смотрите в видеосюжете: