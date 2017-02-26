В Закарпатье на ходу загорелся "BMW", огонь уничтожил авто полностью (ФОТО)

28.02.2017 (13:15)

В Закарпатье на ходу загорелся "BMW"

Сегодня, 28 февраля в 09:07 иршавским спасателям сообщили о пожаре в легковом автомобиле «BMW 318», 1997 года выпуска.

Водитель иномарки, двигаясь по трассе между селами Белки и Имстичево, заметил, как из-под капота идет дым. Водитель немедленно остановился и начал выяснять, что же произошло. Не успел мужчина открыть багажник, как снаружи начало вырываться пламя. После того, как попытки самостоятельно, с помощью огнетушителя, потушить огонь не дали желаемых результатов, он позвонил в Службу спасения «101». Также во время тушения водитель получил термические ожоги лица и левой кисти I-II ст.

На месте происшествия работали профессионалы 5-й государственной пожарно-спасательной части г. Иршава. В 09:21 пожар локализовали, а в 09:55 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара и ущерб от него устанавливают компетентные службы. Среди вероятных рассматривается и короткое замыкание электропроводки.

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