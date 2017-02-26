Закарпатский контрабандист переправлял сигераты в Словакию на гексакоптере (ВИДЕО)

28.02.2017 (14:24)

На Закарпатье пограничники задержали контрабандиста с гексакоптером

Рейтинг: 0

Сегодня, 28 февраля, пограничники Чопского отряда пресекли дерзкую попытку незаконного перемещения табачных изделий через границу. Три пакета с сигаретами нарушитель планировал переправить через государственную границу Украины в Словакию с помощью гексакоптера.Получив информацию о возможной противоправной деятельности, военнослужащие отдела пограничной службы «Ужгород» провели комплекс специальных мероприятий, направленных на предупреждение и задержание нарушителей. В результате поисковых действий на окраине н.п. Сторожница Ужгородского района был обнаружен автомобиль «Хюндай». Его водитель, житель приграничья, отказался от выполнения законных требований пограничников относительно представления транспортного средства для проверки, поэтому он был привлечен к административной ответственности по ст.185-10 Куоап.По данному факту были проинформированы взаимодействующие органы. После завершения процессуальных мероприятий автомобиль все же осмотрели. В нем обнаружили БПЛА типа «гексакоптер» с четырьмя аккумуляторными батареями и свертки с почти 500 пачками сигарет.Проведено фиксацию правонарушения и в дальнейшем гражданином и его «орудиями преступления» будут заниматься сотрудники Национальной полиции.