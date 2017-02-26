В Ужгороде нашли труп молодого человека

|В одном из подъездов Ужгорода обнаружен труп неизвестного мужчины
Как сообщают СМИ, в одном из подъездов областного центра Закарпатья местная жительница обнаружила труп неизвестного мужчины.
По предварительной информации, признаков насильственной смерти полиция не обнаружила. Мужчине примерно 40 лет, среднего роста, худощавого телосложения. В настоящее время, вероятно, полиция уже установила личность умершего.
Официальной информации от правохранительных органов пока нет.
-
На Закарпатье в реке обнаружили трактор с телом мужчины
Рейтинг: 1