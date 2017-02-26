В Ужгороде нашли труп молодого человека

28.02.2017 (14:58)

В одном из подъездов Ужгорода обнаружен труп неизвестного мужчины

Как сообщают СМИ, в одном из подъездов областного центра Закарпатья местная жительница обнаружила труп неизвестного мужчины.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти полиция не обнаружила. Мужчине примерно 40 лет, среднего роста, худощавого телосложения. В настоящее время, вероятно, полиция уже установила личность умершего.

Официальной информации от правохранительных органов пока нет.

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