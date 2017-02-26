В Закарпатье на горе Гемба возрождают чайные традиции (ВИДЕО)
28.02.2017 (15:27)
Чаёвня на Горе Гемба в Закарпатье как магнит притягивать туристов
На Горе Гемба в Закарпатье зимой 2013-го года появилось место, которое стало как магнит притягивать путешественников.
Местные долго не могли понять секрета успеха, об этой чаёвне до сих пор нет ни одной публикации в медиа, и не возможно найти хотя бы одной фотографии с ее построения, здесь абсолютно не беспокоятся о рекламе и поиске дополнительных посетителей, зная, что всегда найдутся свои, найдутся те, что будут идти сюда снегами специально, или же случайно зайдут в метель или летний ливень и откроют для себя домашнюю атмосферу беспокойной горной вершины.
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