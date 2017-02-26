Савченко об освобождении пленных: Нужны прямые переговоры (ВИДЕО)

28.02.2017 (18:49)

Савченко заявила, что у поездки на Донбасс уже есть результат по пленным

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Надежда Савченко прокомментировала свою поездку на Донбасс. Она не считает, что что-то нарушила, обвиняет власти в бездействии и заявляет о необходимости прямых переговоров президентов Порошенко и Путина. Она сама в это время будет проводить переговоры с главой "ДНР" Захарченко. Народный депутат Надежда Савченко заявила, что попала на неподконтрольную территорию тропами, которым возят контрабанду. Об этом она заявила на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина"."Я не переходила с Рубаном. И Рубану поступают все препятствия для того, чтобы не дать возможности вывезти оттуда людей. Хотя это могло выйти на этот раз. В СБУ самые высокие люди в принципе об этом знают. Я переходила теми козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ. И в принципе это прекрасно знают и блокадники, которые сейчас блокируют торговлю на крови", - сказала она.Савченко сказала, что ее конвоирование в Макеевке организовали боевики так называемой "ДНР".По ее словам, она говорила о том, что планирует поездку на неподконтрольную территорию, во время заседания в Минске. "Если вы думаете, что это организовывали Москва или Донбасс, мне безразлично. Конечно же на это давала разрешение Москва, конечно, охрану и конвоирование меня организовывала на местном уровне "ДНР", но мне безразлично, как это происходит, если мы делаем, что нужно", - сказала она.Савченко заявила, что украинские пленные разрешили ей публиковать информацию о них."Все ребята, которые сидят в плену, дали мне разрешение на разглашение информации. Это еще один ответ СБУ. В настоящее время я буду думать, какую информацию я могу открыть, какую не могу", - сказала она.По ее мнению, нужно объехать все колонии на оккупированной территории, чтобы найти тех, кого скрывают боевики. "Точно так нужно допустить ту же миссию ОБСЕ или Красный Крест по наших колониях, чтобы можно было выявить, сколько людей отказываются. Потому что в списке нашем так же есть один человек, который отказался возвращаться по обмену. Надо найти и подтвердить эту информацию", - добавил она."Результаты поездки в Макеевскую колонию №22 24-25.02.2017 г. Удалось найти шестерых украинских воинов и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими", — написала Савченко. Савченко выложила на своей странице фото из тюрьмы в Макеевке, а также списки военнопленных.