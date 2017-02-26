На Закарпатье "аптечный алкоголизм" набирает популярность

28.02.2017 (19:09)

Покупать настойки выгодно : Боярышник, просто добавь воды

"Аптечный алкоголизм" набирает все большую популярность в массах. Так, очевидцы сообщают, что в аптеках скупают почти всю настойку боярышника.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, по словам очевидцев, многие улицы "усыпаны" баночками от лечебной настойки. Также сообщается, что местные алкоголики выпивают настойку прямо не отходя от аптеки.

"Боярышник" является простым доступным средством. Тем более для людей, которые пристрастились к алкоголю, денег на более дорогие напитки не хватает, вот и приходит на ум такое общедоступное средство.

Настойка содержит 70% этиловый спирт, что намного превышает крепость водки, и цена значительно ниже. Если развести три флакончика по 25 мл, можно получить спиртной напиток больше, чем пол-литра объемом.

А для бедных, малоимущих слоев населения и бомжей является отличной альтернативой спиртному.

Покупать настойки выгодно , просто добавь воды в "Боярышник" - добавляют пользователи в комментариях.