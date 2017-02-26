Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 1 марта

01.03.2017 (07:04)

В Ужгороде облачная погода, днем периодически дождь

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем временами сильный дождь, в горах местами с мокрым снегом. Ветер южный 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 ° тепла, днем 7-12 °, в горах местами 1-6 ° тепла.

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Весь день будет идти сильный дождь, который к вечеру должен ослабнуть. Ветер южный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 6-8 °, днем 9-11 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 1 марта:

МАКС: 15.3° (1959)

МИН: -15.6° (1963)

Народный прогноз погоды: 1 марта отмечается день памяти 12 мучеников: Памфила, Валента и других. В прежние времена заметили: если с первых дней весна "разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего". Погоду в этот день предсказывали гром и ветер. Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре - весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – тёплой.