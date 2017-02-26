Дональд Трамп выступил с программной речью в конгрессе США (ВИДЕО)

01.03.2017 (07:26)

Президент США Дональд Трамп

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Дональд Трамп выступил с программной речью в конгрессе. Он перечислил основные принципы работы своей администрации, которые совпадают с его предвыборными обещаниями. Политик заявил, что реформа здравоохранения, принятая при Обаме, будет отменена, рассказал о планах увеличить оборонный бюджет и развивать американский бизнес. Кроме того, лидер изложил свой взгляд на внешнюю политику — он намерен принять решительные меры в борьбе с терроризмом и налаживать сотрудничество с другими странами.США хотят найти новых друзей и не желают конфликтов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем первом выступлении в качестве главы государства, передает агентство Bloomberg."Америка хочет найти новых друзей и установления новых партнерских отношений, где действуют общие интересы. Мы хотим гармонии и стабильности, а не войны и конфликтов", - сказал Трамп.По его словам, США "хотят мира везде, где это возможно"."Америка сегодня дружит с бывшими врагами. Некоторые из наших ближайших союзников несколько десятилетий назад воевали на противоположной стороне в мировых войн. Эта история должна дать нам веру в возможности улучшить мир", - отметил президент США.