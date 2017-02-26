Полиция обнародовала видео столкновений блокадников и "титушек" (ВИДЕО)

01.03.2017 (08:03)

"Титушки" были в медицинских масках. Блокадники победили в схватке

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Во время столкновений между блокадниками и "титушками" на железнодорожной станции "Кривой Торец" на Донбассе в ход пошли бензопила и ружье. Стороны конфликта бросали друг в друга камни и били друг друга палками.На видео видно, что "титушки" были в медицинских масках. Блокадники победили в схватке, когда один из них взял ружье и выстрелил вверх. После этого "титушки" начали убегать."Большая просьба к тем, кто блокирует поезда, деблокадникам, контрблокадникам и просто аферистам - кончай разыгрывать спектакли. Нанимать титушек и бойцов с обеих сторон. Применять оружие и бензопилы", - написал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя видео.По его словам, уголовные дела будут открыты и против тех, кто бегал в хирургических масках, и против тех, кто применял охотничье оружие с нарушением украинского законодательства.2017 02 28 Перегон Кривой Торец блокада . Революционеры уничтожают контрреволюционеров, потом друг друга, потом их уничтожают другие рвущиеся к власти.