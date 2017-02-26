В Ужгороде на Минайской "KIA" сбил женщину с ребенком

01.03.2017 (08:15)

В Ужгороде женщина с ребенком попала под колеса "KIA"

Вчера вечером, 28 марта, около 21:30 патрульным поступило сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошло по ул. Минайская 16 напротив АЗС "WOG".

Прибыв на место происшествия, был обнаружен гражданин, который заявил, что его жену и малолетнего ребенка сбил автомобиль "КИА CERATІ", и скрылся с места происшествия, – сообщает Управление патрульной полиции Ужгорода и Мукачева.

Неподалеку от места аварии патрульными было обнаружено данное транспортное средство и водитель, жителя г. Ужгород.

Потерпевшую еще до приезда полиции на место ДТП доставили каретой скорой помощи в больницу. На место вызвана следственно-оперативную группу.

-

Пьяную виновницу ДТП в Ужгороде полиция увезла в наручниках (ВИДЕО)



