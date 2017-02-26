С 1 марта! Для украинцев снова подорожал свет

01.03.2017 (08:21)

Электроэнергия для населения с 1 марта подорожала в среднем на 26%

Очередной этап запланированных повышений тарифов на электроэнергию произошел 1 марта 2017 года. За два года тарифы на электроэнергию для населения выросли в два раза

Электроэнергия для населения с 1 марта подорожала в среднем на 26%.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Это пятое запланированное тарифов на электроэнергию для населения, согласно коалиционному соглашению о ликвидации перекрестного субсидирования цен на природный газ и электроэнергию.

С февраля 2015 года НКРЭКУ проводит постепенное повышение тарифов на электроэнергию для населения: с 51,2 коп (с 1 апреля 2015 года) до 122,77 коп (с 1 марта 2017 года) за 1 кВтч.

Таким образом, городские и сельские жители, которые потребляют до 100 кВтч ежемесячно, будут платить по 90 коп за 1 кВтч. Население, которое потребляет свыше 100 кВтгод в месяц будет платить по тарифу 168 коп за 1 кВч.

Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления будут платить по 90 коп за 1 кВтч.

Что касается населения, которое использует электроустановки для отопления, то тариф для них зависит от уровня потребления и сезона. С 1 октября по 30 апреля (в отопительный сезон) эта категория будет платить по 90 коп за 1 кВтч, если потребляет меньше 3000 кВтгод в месяц.

За объем потребления свыше 3000 кВтгод в месяц, эта категория будет платить по 168 коп за 1 кВтч. Таким образом, стоимость электроэнергии для населения увеличилась для бытовых потребителей, в среднем при условии месячного потребления: 50 кВтч — на 9,3 грн, 100 кВтч — на 18,6 грн, 150 кВтч — на 38,10 грн.