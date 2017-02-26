Укртрансбезпека ведет борьбу с нелегальными перевозками в Закарпатье (ВИДЕО)

01.03.2017 (08:31)

В Закарпатье продолжается борьба с нелегальными перевозками

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В Закарпатской области продолжается борьба с нелегальными перевозками. В прошлом году Укртрансбезпека провела поверку более восьми тысяч транспортных средств, у 2 тысяч из них обнаружили нарушения, и начислили штрафы на общую сумму в миллион семьсот тысяч гривен.Перевозчики, которые оказывают услуги вне правового поля составляют конкуренцию для легальных перевозчиков. Также все льготные перевозки ложатся на плечи официальных субъектов хозяйствования.