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Укртрансбезпека ведет борьбу с нелегальными перевозками в Закарпатье (ВИДЕО)

01.03.2017 (08:31)
В Закарпатье продолжается борьба с нелегальными перевозками
В Закарпатье продолжается борьба с нелегальными перевозками
В Закарпатской области продолжается борьба с нелегальными перевозками. В прошлом году Укртрансбезпека провела поверку более восьми тысяч транспортных средств, у 2 тысяч из них обнаружили нарушения, и начислили штрафы на общую сумму в миллион семьсот тысяч гривен.
Перевозчики, которые оказывают услуги вне правового поля составляют конкуренцию для легальных перевозчиков. Также все льготные перевозки ложатся на плечи официальных субъектов хозяйствования.



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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