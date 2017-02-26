Курс валют на 1 марта (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 1 марта
Сегодня американская валюта продолжила расти в цене и даже ускорила рост, а вот евро и российский рубль окрепли всего на несколько копеек.
На сегодня, 1 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,16 грн;
1 евро – 28,78 грн;
10 российских рублей – 4,69 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, повысился на 11 копеек, ускорив рост по сравнению с 28 февраля.
Евро вырос на 2 копейки, а российский рубль "поправился" на 3 копейки.
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В Национальном банке Украины заявили, что гривна в этом году будет стабильной.
Об этом рассказал член совета НБУ Василий Фурман.
Сегодня все макроэкономические и внешнеэкономические факторы говорят о том, что гривна в этом году будет стабильной,
– сказал Фурман.
Он объяснил это тем, что на мировом сырьевом рынке растут цены.
Фурман отметил, что значительной девальвации гривны не будет.
Совет Национального банка Украины утвердил основы денежно-кредитной политики, где четко указано, что Нацбанк проводит политику плавающего обменного курса. У нас нет фиксированного курса, как это было в 2011-2013 годах. Но говорить о том, что может быть значительная девальвация, как, например, в 2014-2015 годах, такого тоже не будет, – рассказал член совета НБУ.
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