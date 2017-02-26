Курс валют на 1 марта (+ новости экономики)

01.03.2017 (08:54)

Курс валют в банках Ужгорода 1 марта

Сегодня американская валюта продолжила расти в цене и даже ускорила рост, а вот евро и российский рубль окрепли всего на несколько копеек.

На сегодня, 1 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,16 грн;

1 евро – 28,78 грн;

10 российских рублей – 4,69 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, повысился на 11 копеек, ускорив рост по сравнению с 28 февраля.

Евро вырос на 2 копейки, а российский рубль "поправился" на 3 копейки.

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В Национальном банке Украины заявили, что гривна в этом году будет стабильной.

Об этом рассказал член совета НБУ Василий Фурман.

Сегодня все макроэкономические и внешнеэкономические факторы говорят о том, что гривна в этом году будет стабильной,

– сказал Фурман.

Он объяснил это тем, что на мировом сырьевом рынке растут цены.

Фурман отметил, что значительной девальвации гривны не будет.

Совет Национального банка Украины утвердил основы денежно-кредитной политики, где четко указано, что Нацбанк проводит политику плавающего обменного курса. У нас нет фиксированного курса, как это было в 2011-2013 годах. Но говорить о том, что может быть значительная девальвация, как, например, в 2014-2015 годах, такого тоже не будет, – рассказал член совета НБУ.