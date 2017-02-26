На КПП "Ужгород" пограничники обнаружили у словака боеприпасы (ФОТО)

01.03.2017 (10:14)

Cловак пытался ввезти в Украину патроны к огнестрельному оружию

Пограничники Чопского отряда совместно с работниками таможни предупредили попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины боеприпасов.

Так, вчера в пункт пропуска «Ужгород» для оформления прибыло транспортное средство «Хонда», за рулем которого в Украину въезжал гражданин Словакии. Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обратил внимание на нервозное поведение водителя и пассажира автомобиля. Как результат, машину пограничники направили для прохождения углубленного осмотра.

Во время проверки совместная погранично-таможенная обзорная группа в ящике для мелких вещей между передними сиденьями обнаружила 35 патронов калибра 9 мм к огнестрельному оружию.

Сейчас заряды, перемещение которых через границу запрещено, изъяты установленным порядком. Проинформированы взаимодействующие подразделения.

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