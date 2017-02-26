Мукачево единственное в области опять провалило бюджет (ДОКУМЕНТ)

01.03.2017 (13:03)

Мукачево постоянный аутсайдер по выполнению бюджета

По состоянию на 1 марта 2017 г. местные бюджеты Закарпатья собрали в общей сложности 519 миллионов 61,1 тысячу гривен, что больше на 75 миллионов 178,4 тысяч гривен, чем планировалось. В процентном отношении выполнение местных бюджетов области за два месяца составляет 116,9%.

Плановые показатели не только выполнили, а и перевыполнили все районы, города областного значения и объединенные территориальные общины за исключением Мукачево, единственное в области не выполнило бюджет. Сумма несобранных средств в Мукачево составляет 2 миллиона 985,2 тысячи гривен или 4% от плановых показателей.

Напомним, что как и по итогам 2016 года, так и по итогам января 2017 года Мукачево стало единственным городом Закарпатья, которое не выполнило бюджет. http://ua-reporter.com/novosti/208624

– На фоне области Мукачево превратилось в постоянного аутсайдера, который плетется сзади и портит показатели, – заявляет Геннадий Москаль. – Нет фестиваль «Червене вино» в январе, ни «Варишська палачинта» в феврале ему не помогают. Очевидно, вино было некачественным, а «палачинты» недопеченными, поэтому и не принесли в городской бюджет денег.

Лучше всего местные бюджеты по итогам двух месяцев выполнили Тячевский (+176,4%), Береговский (+173,8%) и Межгорский (+147,8%) районы. Сводная таблица выполнения доходов общего фонда местных бюджетов Закарпатья по состоянию на 1 марта подается ниже.



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