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На Закарпатье проходит "Неделя венгерских блюд", кормят почти даром (ВИДЕО)

01.03.2017 (14:29)
В Закарпатье продолжается
В Закарпатье продолжается "Неделя венгерских блюд"
В Закарпатской области в "жирный четверг" венгерскими блюдами кормят с 70% скидками.
В это время рестораны, которые готовят венгерские блюда, предлагают своим посетителям специальные скидки – от 25 и до 70 процентов на весь ассортимент.
Участие в неделе венгерских блюд берут более два десятка заведений. Рестораны могут посетить люди, которые обычно себе этого не позволяют. Пик акции приходится на так называемый "Жирный четверг" - это день с самыми большими скидками. Столики для этого вечера бронируют за несколько недель вперед.



"Неделя венгерских блюд на Закарпатье" продходит с 27 февраля по 5 марта 2017 года


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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