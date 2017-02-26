На Закарпатье проходит "Неделя венгерских блюд", кормят почти даром (ВИДЕО)

01.03.2017 (14:29)

В Закарпатье продолжается "Неделя венгерских блюд"

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В Закарпатской области в "жирный четверг" венгерскими блюдами кормят с 70% скидками.В это время рестораны, которые готовят венгерские блюда, предлагают своим посетителям специальные скидки – от 25 и до 70 процентов на весь ассортимент.Участие в неделе венгерских блюд берут более два десятка заведений. Рестораны могут посетить люди, которые обычно себе этого не позволяют. Пик акции приходится на так называемый "Жирный четверг" - это день с самыми большими скидками. Столики для этого вечера бронируют за несколько недель вперед.