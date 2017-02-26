В Закарпатье суд приговорил контрабандиста кокаина к восьми годам тюрьмы

|В Закарпатье контрабандиста кокаина посадили на восем лет
На Закарпатье к восьми годам лишения свободы приговорен контрабандист кокаина, задержанный сотрудниками Службы безопасности Украины.
Правоохранители в прошлом году задержали гражданина Румынии после пересечения границы Украины и изъяли у него почти тридцать граммов кокаина. Сотрудники спецслужбы установили, что ранее иностранец уже ввозил в нашу страну двадцать граммов наркотика, который он покупал в Испании.
Тячевской районный суд признал контрабандиста виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Апелляционный суд Закарпатской области оставил приговор без изменений.
Пресс-центр СБ Украины.
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