Журналисты показали как в Ужгороде можно стать гражданином Венгрии (ВИДЕО)

01.03.2017 (15:18)

В Ужгороде можно купить фальшивый паспорт гражданина Венгрии

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Немало украинцев мечтают стать гражданами Европы. И за это готовы отдать любые деньги. Даже тот факт, что это незаконно людей не останавливает.Наиболее распространенный вариант как стать европейцем – это купить фальшивый паспорт гражданина ЕС. Популярностью в Украине пользуются румынские, венгерские и польские паспорта. Чаще всего их можно изготовить за несколько тысяч евро в Киеве и Черновцах.Однако не стало исключением и Закарпатье, ведь оно граничит сразу с четырьмя странами-членами ЕС. В Ужгороде активно изготавливали фальшивые паспорта гражданина соседней Венгрии.Как в Ужгороде за несколько сотен евро можно стать венгром – расскажут журналисты программы "Гроши".