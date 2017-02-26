Галицкие украинцы - это часть Русского Мира

01.03.2017 (15:38)

Галичане-украинцы хотят искренне дружить с русскими

В быту, да и в экспертном мнении, утвердился миф о том, что все галичане является природными русофобами, что в корне неверно.

Вот простой факт: 1950-х годах во Львове жило 110 тыс. этнических русских, а в 2001 году их стало 93 тыс. человек. Даже сейчас, в условиях конфликта на Донбассе, из Галиции не приходят сообщения о каких-либо враждебных проявлениях по отношению к русским!

К удивлению многих, истина заключается в том, что галицкие украинцы не враги русским — даже более того, они хотят искренне дружить с русскими!

Во всевозможных планах о разделе Украины, которые высказываются в России и в Донбассе, красной нитью проходит мысль о том, что есть антирусские области Украины, которые следует или оставить в одиночестве, оторвав их от Киева, или отдать Польше, а ведь оказаться под властью Польши — это и есть главный вековой страх Галиции!

Иными словами, складывается впечатление, что Галицию плохо понимают как в России, так и на самой Украине, потому что Галиция прошла свой, отдельный от русских, путь в веках.

Для понимания Галиции следует обратить внимание на разницу в мировосприятии между галичанами и русскими — русские никогда не жили в условиях многовекового угнетения по национальному признаку, какой испытали православные в Польше.

Итак, посмотрим на жизнь Галиции, которую она вела с начала прошлого тысячелетия, глазами местных жителей.

Прежде всего, до 1300-х годов эти земли назывались Галицкой Русью, и были населены древними русами, которые исповедовали Православие. В середине 1300-х годов Галиция попала под власть Польши и с тех пор порядка шестисот лет существовала отдельно от России; именно с тех пор местные жители стали называться русинами.

Поначалу жизнь православных русин в католической Польше была относительно комфортной, например, в 1434 году на их землях было даже образовано Русское воеводство.

В середине 1500-х годов была принята Брестская уния, положившая начало

Украинской греко-католической церкви. В первое время местные русины оставались в Православии, но постепенно под давлением Польши стали принимать новую веру.

О том, как жили православные под польским владычеством, описал, в частности, Лев Гумилев: «Велико-, бело- и малороссы, которые оказались подданными Речи Посполитой, в целом были вполне лояльны по отношению к польскому правительству. Однако поляки относились к своим православным подданным свысока и даже с презрением.

…Русское дворянство с занятых поляками земель было лишено всех прав на чины, а значит, и всякой возможности делать карьеру; русское купечество и городское ремесленное население было начисто вытеснено из торговли евреями, пользовавшимися покровительством католической церкви и польских панов.

…Налогами были обложены земли, водоемы, охотничьи угодья, сенокосы и даже православные церкви. Последнее особенно возмущало православных: еврей-фактор пользовался ключами от церкви так же, как ключами от амбара, открывая храм для службы по своему желанию в зависимости от уплаты прихожанами соответствующей суммы.

…Конечно, от произвола польских панов и еврейских факторов страдали и польские, и литовские крестьяне, но крестьяне-католики могли договориться со шляхтичами и помещиками — они оставались «своими», несмотря на социальную рознь. У православных же не было такой возможности: польские паны их слушать не хотели, ибо они были «чужие», «схизматики». Именно в силу этого различия ни польские, ни литовские крестьяне никаких крупных бунтов или восстаний против панов, несмотря на всю тяжесть эксплуатации, не устраивали. А православным, напротив, ничего другого делать не оставалось, и с конца XVI в. восстания русских шли одно за другим».

А вот что пишет о положении дел непосредственно в Галиции Сергей Лебедев: «На протяжении трех веков, вплоть до конца XIX столетия, города Галиции представляли собой еврейские местечки с вкраплением польскоязычного католического населения.

…Сопротивление русинских крестьян, испытывавших жесточайший социальный гнет, наряду с национальным и религиозным, носило характер вооруженного разбоя. Уже в 1550-х гг. упоминаются действовавшие в Карпатских горах «опришки» — благородные разбойники, защищающие народ. Центром опришковства было Покутье — горная местность между реками Прут и Черемош, на стыке границ тогдашних Польши, Молдавии и Валахии, ныне — Коломыйский район Ивано-Франковской области. Опришки действовали вплоть до конца XVIII столетия, то есть три века! (Впрочем, отдельные группы опришков существовали еще в первой четверти XIX века). Подобное явление не могло быть столь длительным, если бы испытывало поддержку местного населения. Самый знаменитый из опришков, память о котором доныне сохранилась в русинском фольклоре, Олекса Довбуш, был убит в 1745 году.

…Католические иерархи всячески стремились подорвать влияние православной церкви. Королевские власти ввели множество оскорбительных для православных законов. Так, например, все православные должны были в обязательном порядке отмечать католические праздники. При судебных разбирательствах с католиками показания православных не принимались и считались недействительными. Православное духовенство должно было платить подушный налог, в отличие от полностью освобожденного от податей католического духовенства. Кстати, все податные сословия Галиции должны были платить налог с земли, и только для русских попов была введена подушная подать».

Как видно, под властью Польши галицким русинам жилось отнюдь не комфортно, поэтому не удивительно, что уния постепенно восторжествовала в XVII веке.

В 1772 году Галиция вошла в состав Австрии. Вот что об этом периоде пишет Сергей Лебедев: «Австрия застала Галичину в огромном запустения, без школ, без дорог, без больших городов, без промысла и торговли, с бедным, полностью закрепощенным польской шляхтой сельским населением. Крепостничество напоминало плантационное рабство — барщина доходила до 300 дней в году!

...многовековое крепостничество действительно было ограничено, и благодарность русин выражалась в преданности австрийскому императору. Это особенно проявилось уже в 1809 году, когда в ходе войны Австрии с Наполеоном галицийские поляки подняли восстание, надеясь на то, что французский император возродит Польшу в прежних границах. Однако униатское население выступило против мятежников с оружием в руках и помогло австрийским войскам навести порядок.

Вновь верность австрийскому кайзеру русины продемонстрировали в феврале 1846 году, когда поляки в Кракове подняли очередное восстание. Поскольку целью мятежников было восстановление прежней Польши, то эта перспектива, мягко говоря, не вызвала восторга не только у русин, но и самого польского крестьянства. И буквально вслед за польским дворянским мятежом началось крестьянское восстание против мятежников. Восставшие разорили более 500 панских усадеб, расправлялись, порой совершенно зверским образом, с попавшими под руку помещиками, ксендзами, и вообще по-европейски одетым людям.

…Так века угнетения и приниженности отозвались взрывом страстей, в том числе и самых низменных. Хмельнитчина в 1648 году, Уманская резня в 1768 году, Галиция 1846 и Волынь 1943 гг.»

Австрия проводила политику веротерпимости (Патент о веротерпимости 1781 года), поэтому местные русины приветствовали новую австрийскую власть. За все время владычества Австрии и Австро-Венгрии, то есть вплоть до начала XX века галицкие русины никогда не бунтовали против австрийцев, всегда поддерживая их против поляков.

Общая картина жизни в Галиции, по мнению Сергея Лебедева, была такова: «Если Галиция была наиболее отсталой из провинций Австро-Венгрии, то среди населяющих Галицию национальностей в самом незавидном положении находились галицкие русины. Тогда как в целом в крае число жителей, занятых в сельском хозяйстве, составляло 74%, то среди русинов - 95%. В городах русины в основном трудились на малоквалифицированных работах и в прислуге.

В экономическом плане Галиции оставалась беднейшим регионом Европы, хотя по сравнению с последним столетием Речи Посполитой развитие под скипетром Габсбургов могло показаться огромным прогрессом. Официальная Вена рассматривала Галицию лишь как поставщицу сырья и никаких попыток индустриализации не предпринимала. К тому же польская землевладельческая элита провинции отнюдь не горела желанием проводить экономические изменения, боясь, что развитие региона, особенно индустриальное, лишит ее дешевой и многочисленной рабочей силы. Крестьянство Галиции беднело из-за разделов имущества и земельных участков, из-за уплат своим прежним помещикам, падением цен на сельскохозяйственную продукцию при отсутствии в крае альтернативных источников развития. В 1902 года 80% крестьян даже по официальной статистике считались бедными, имеющих менее 4 га земли».

С конца XIX-начала XX века в среде галицких русин произошел раскол: одна часть из них стала поддерживать украинский национальный проект (украинство), поддержанный Австро-Венгрией. Другая часть русин, придерживавшихся идеи единства с русскими, была подвергнута гонениям и репрессиям, в частности, именно таких людей заключали в первый в Европе концлагерь Талергоф (1914-1917 гг.).

В 1914 году (в начале Первой Мировой войны) русская армия вошла в Галицию, а в 1915 году вынуждена была оставить эти земли. За все время контроля русские власти выслали 1500 человек, арестовали 1200 человек, причем не было вынесено ни одного(!) смертного приговора гражданским лицам. И это в условиях войны! Как видно, 5 млн. местных галицких жителей, в целом, лояльно отнеслись к русским.

Тогда же, во время Первой Мировой войны, около 100 тыс. галичан бежали в Россию.

После 1918 года галичане оказались во власти Польши, что вызывало антипольскую борьбу под знаменами украинской национальной идеи. А как могло быть иначе, если Российская Империя прекратила свое существование, став непонятным для галичан Советским Союзом?

В 1939 году Польская Республика была разгромлена нацисткой Германией, а Галиция оказалась в составе СССР. О том, с как жестко новые власти повели себя к местному населению, можно прочитать в Википедии: «До конца 1940 на территории Западной Украины (уже включавшей присоединенную в июле 1940 Буковину и часть Бессарабии) было арестовано и привлечено без ареста по различным статьям включая уголовные 69517 человек (из них 15518 поляков 15024 украинцев 10924 евреев) из них чуть более 300 было приговорено к ВМН.

…Минимум 198 536 человек было высланных из западных областей УССР: февраль 1940 г. — 89 062 человек (около 84,8 % поляков, 13,8 % украинцев, 1,4 % евреев и других) высланных в северо-восточные регионы европейской части РСФСР (Архангельская область, Коми АССР, Башкирская АССР, и другие), Сибирь, и Казахстан; апрель 1940 г. — 31 332 человек (около 70,6 % поляков, 25,0 % украинцев, 3,0 % евреев, 1,4 % русских, немцев, и других) высланных в Казахстан; июнь- июль 1940 г. — 67 049 человек (около 84,6 % евреев, 11,0 % поляков, 3,3 % украинцев, 0,4 % немцев, 0,7 % других) высланных в Сибирь, Дальний Восток, и в северо-восточные регионы европейской части РСФСР (Архангельская область, Вологодская область, Марийская АССР и другие); май-июнь 1941 г. — 11 093 человек (большинство украинцев, также поляки и другие) высланных в Сибирь и Казахстан».

Сравнивая 1914 год и 1939-1941 года можно сделать вывод о том, что русская власть вела себя с местными жителями гораздо мягче, чем советская власть, которая, к тому же, проводила политику коллективизации и национализации.

Австрийцы — это народ, очень близкий к немцам, а галичане помнили, что с австрийцами им жилось хорошо, вот поэтому и еще от обиды на действия советской власти местные галицкие украинцы радостно приветствовали немецко-фашистских солдат, которые летом 1941 года заняли Галицию. Во время Второй Мировой войны творилось много беззакония, но против русских в Галиции не было никаких враждебных этнических проявлений.

Это очень важный факт, который затушевывается творимыми тогда беззакониям — в Галиции антирусских акций в 1941-1945 годах не было! Нужно еще помнить о том, что многие ужасные дела того времени происходили в условиях поддержи и одобрения немецких нацистов, и что без такой поддержки со стороны власти маловероятно, чтобы кровавые события в Галиции могли бы произойти сами собой.

О действиях УПА так написано в Википедии: «В 1943-1944 отряды УПА действовали против советских партизан, отрядов польского подполья — Армии Людовой и Армии Крайовой. C 1943 года действовала против германской оккупационной администрации и её вооружённых формирований, ограничив, впрочем, борьбу с ней «самообороной народа». В 1943-1944 годах подразделения УПА были активны в украино-польском этническом конфликте.

С восстановлением советской власти на территории Украины, УПА стала действовать против военнослужащих Красной армии, внутренних и погранвойск НКВД СССР, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, советских и партийных работников, колхозных активистов, представителей интеллигенции, приехавших «с востока», лиц из числа местного гражданского населения и структур ОУН(б), заподозренных в поддержке или лояльности советской власти».

Но УПА поддерживала лишь меньшая часть местного населения. Другая часть поддерживала Советскую власть — вот что о борьбе местных жителей против ОУН-УПА написано в Википедии: «С конца лета 1944 начинают активно формироваться истребительные батальоны и отряды содействия из местного населения. До ноября было сформировано 203 истребительных батальона (27 796 бойцов) и 2997 групп содействия (27 385 членов). К концу 1944 в западных областях насчитывалось 212 истребительных батальона (23 906 бойцов) и 2 336 групп содействия (24 025 членов)».

Кроме этого, сотни тысяч галичан участвовали в Великой Отечественной войне на стороне Красной Армии. Сергей Лебедев об этом пишет так: «В 1944-45 гг. 750 тысяч уроженцев края влились в Советскую Армию-победительницу. Половина из них за боевые заслуги удостоилась государственных наград, а 23 стали героями Советского Союза».

В 1946 году была запрещена Украинская греко-католическая церковь, к которой принадлежали местные жители (сначала русины, а потом украинцы) в течение столетий — это также не могло понравиться галичанам-украинцам, поэтому они больше всех Украине радовались распаду СССР.

Таким образом, вырисовывается следующая картина: часть местных жителей Галиции воевала против Советской власти, а часть воевала за нее. Местные жители Галиции никогда не воевали против русских. В течение своей истории местные жители Галиции, в основном, воевали против Польши.

Отсюда происходит главный вывод. Природная русофобия галичан — это миф, а Львов — не враг ни Донецку, ни Москве!

А как и почему образовался миф о русофобии галичан и кому поддержание этого мифа выгодно – это отдельный вопрос. Но галичане не враги русским, а русские не враги галичанам!

В начале статьи было сказано, что галичане искренне хотят дружить с русскими. Теперь, когда ясно, что природная русофобия галичан – это миф, можно пояснить, почему жители Галиции хотят дружить с русскими.

Украинцы — это народ, этнически чрезвычайно близкий к русскому народу. В начале XX века галицкие русины перестали называть себя так, а стали называться украинцами, то есть местные жители Галиции чувствуют себя этнически близкими к русскому народу, но при этом понимают свои отличия от него.

Если бы жители Галиции чувствовали бы себя отдельным народом, совершенно отличным от русских и украинцев, тогда они бы называли себя как-нибудь по-другому, а не украинцами. В Галиции есть много местных этнических групп — лемки, бойки, гуцулы и так далее, так что этнический выбор у галичан есть, и они его сделали, назвав себя украинцами. А украинцы — это часть Русского Мира, поэтому, как ни удивительно это звучит для многих, но галичане — это часть Русского Мира.

Русский Мир — это широкое понятие, шире, чем собственно понятие русского (великорусского) народа. Русский Мир — эти не только три народа — русский, украинский и белорусский, но также и другие, близкие русским народы, например, сербов и русин.

История Русского Мира включает в себя Советский период, но как часть целого, как Гражданская война, Опричнина, Смутное время, распад Киевской Руси и прочие сложные периоды истории Руси, начавшейся еще в прошлом тысячелетии.

Именно в таком всеобъемлющем тысячелетнем этническом и историческом понимании Русского Мира галичане (которые этнически не являются русскими) являются частью Русского Мира; в то же время, если под понятием Русского Мира понимать возврат к Советской власти или только русский народ, тогда частью такого «узкого Русского Мира» галичане, естественно, не являются.

Итак, общий итог. Галичане-украинцы не являются природными русофобами, а являются частью широкого Русского Мира.

Примечание. Цитаты взяты из книги историка Льва Гумилева «От Руси к России» и из книги историка Сергея Лебедева «Галиция: этническая история».

Константин Щемелинин

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