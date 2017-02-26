Венгерских таможенников подозревают в содействии контрабанды из Закарпатья

01.03.2017 (16:15)

Венгерских таможенников проверяют в причастности к контрабанде из Закарпатья

Следователи Генеральной прокуратуры Венгрии вчера допросили 14 таможенников, которые работают на украинско-венгерской границе, а именно на КПП "Лужанка-Берегшурань". Их подозревают во взяточничестве.

Про це повідомив генпрокурор Угорщини Імре Керестеш.

- Таможенников подозревают в получении взяток для перемещения через границу с Украиной контрабанды, - заявил он.

Во вторник следователи провели рейд на 21 пропускном пункте Венгрии, в результате задержано и допрошено 14 таможенников и 6 гражданских лиц в качестве подозреваемых.

По словам Имре Керестеша, существует объективная подозрение, что представители государственной финансового учреждения способствовали регулярному перемещению из Украины в Венгрию как контрабанды подакцизных товаров, так и нелегальных мигрантов.

Если факт преступления и взяточничества будет доказана им грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

Также стало известно, что трое подозреваемых уже задержаны. Речь пока идет о предварительном заключении.

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