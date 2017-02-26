В Ужгороде на взятке задержан оперуполномоченный полиции (ФОТО)

01.03.2017 (16:41)

Прокуратура задержала при получении взятки ужгородского полицейского

Следователи прокуратуры Закарпатской области вместе с сотрудниками полиции области задержали оперуполномоченного Ужгородсьокго отдела полиции ГУНП в закарпатской области во время получения взятки в сумме 2 тыс. долл. США.

Об этом передает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

“Следователями прокуратуры Закарпатской области, совместно с сотрудниками отдела внутренней безопасности в области Департамента внутренней безопасности Нацполіції, задержали оперуполномоченного Ужгородского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. долл. США”, — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, задержанный сотрудник полиции требовал взятку от правонарушителя взамен не привлечения его к уголовной ответственности.

“По роковому стечению обстоятельств задержали оперуполномоченного полиции при получении взятки возле здания прокуратуры Закарпатской области. В настоящее время с ним проводятся первоочередные следственные действия”, — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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