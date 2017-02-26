В пограничном Чопе возник скандал с водоснабжением из Венгрии

01.03.2017 (17:34)

Власти Чопа отказались от водоснабжения из Венгрии

Венгрия обвинила мэра закарпатского Чопа в срыве договоренностей по реализации проекта по водоснабжению города.

В закарпатском городе Чоп, которое находится на границе с Венгрией и является важным узловым железнодорожным центром, большая проблема с водоснабжением. Здесь неоднократно спасатели и даже пограничники вынуждены доставлять людям чистую питьевую воду в бидонах. Особенно даже после незначительного поднятия уровня воды в Латорице.

Дело в том, что первый водозабор здесь до сих пор делается из Латорицы, как это было еще в 1874-1875 гг! Тогда же открылась железнодорожная станция «Чоп», запустили первые поезда. Первый централизованный водозабор поставлял воду до локомотивного депо, чтобы наполнять водой паровозы, вода использовалась для их мытья.

Впоследствии локомотивный парк расширялся, росло население, которое главным образом работало на железной дороге. Возникла существенная потребность питьевой воды для жителей.

После оккупации края советскими войсками в 50-х годах ХХ века. в Чопе начали бурить скважины, которые, однако, недолго использовались, их законсервировали. Впоследствии снова вернулись к скважинам — конец 60-х начало 70-х годов, но их тоже почему-то не ввели в действие. Власть понимала, что нужно кардинально решать проблему, потому что Чоп превращался в довольно большое железнодорожное местечко, здесь строились многоэтажки для железнодорожников и пограничников. Тогда построили второй водозабор. Эта так называемая водокачка существует и до сих пор, оборудование устарело и фактически не менялось. Причина банальна - отсутствие средств.

Около семи лет назад тогдашняя власть решила строить механизмы подкачки (насосы) для пятиэтажек. Однако это не решало вопрос очистки воды. Таким образом, вода, которая поступает с водозабора, построенного для заправки и мытья паровозов, до сих пор используется для снабжения питьевой воды.

На помощь городу решили прийти венгры, которые предложили хороший проект водоснабжения из соседнего венгерского города Загонь с соответствующей очисткой воды. Вроде все было уже согласовано и значительную часть средств под этот проект можно было получить из грантов Евросоюза. Однако внезапно власти города Чоп дают заднюю и отказываются от реализации этого проекта.

По этому поводу председатель организации культурного общества венгров Закарпатья ТУКЗ-КМКС Ужгородского района и депутат Ужгородского районного совета Ливия Балог распространила гневное заявление такого содержания:

"Мы с сожалением сообщаем Вам, что благодаря Валерию Самардаку, городскому голове города Чоп и Игорю Гижану, заместителю мэра ответственного за жилищно-коммунального хозяйства в городе скоро уже не будет питьевой воды из источников ЕС (то есть никакой).

21 февраля, заместитель мэра Оскар Балог организовал заседание по "водному" вопросу, где присутствовали Андрей Цап - директор «Tisza ETT», Иштван Сабо - заместитель председателя Общего Собрания Саболч-Сатмар-Берегской области Венгрии и член наблюдательного совета «Tisza ETT», Ласло Гелмеци - городской голова города Загонь (Венгрия), Роберт Нодь - руководитель «Akviron KFT», Йожеф Контар - региональный представитель «TRV Zrt», Александр Гарновдий - первый заместитель председателя Ужгородской районной государственной администрации и вышеупомянутые руководители. Без приглашения на встречу появились советник городского головы Владимир Суран и работник архитектурного бюро Иван Николенко, который разрушил подготовительную работу, которая длилась в течение года. Ведь через предприятие «Tisza ETT» жители города Чоп смогли бы получить соответствующий водозабор и водоснабжение и имели бы возможность пользоваться питьевой водой из ЕС (через тендер).

Закарпатская областная рада, ТУКЗ-КМКС, Региональные водные сооружения «TRV Zrt» в городе Солнок (Венгрия) и «Tisza ETT» поддерживали проект и нашли оптимальное решение: через источники Евросоюза и регион Северный Алфельд (Венгрия) наладить водоснабжение города Чоп. В рамках этого проекта, возможным стало бы очистки сточных вод и налаживание водоснабжения.

Данный проект планировали осуществить в рамках программы ENI CBC Programme 2014-2020 HSKROUA/1701/LIP и ее ТО 6 пункта под названием «Защита окружающей среды в приграничном регионе, сохранение природных ресурсов, устранение загрязнения рек», для которого выделено 7 млн. евро.

Стоимость чопского проекта, согласно венгерских подсчетов (ведь городской голова даже после года заверений не был готов заказать бюджетную документацию программы) – 5 млн евро. Благодаря тендеру можно было бы решить ряд важных проблем обслуживания Чопа подачей питьевой воды из города Загонь и строительство водопровода. В планах есть подключение таких сел, как Тисауйфалу, Тисаашвань, Красное, Есень, Соловка, что будет означать дополнительные 3,5 млн. евро.

Венгерская сторона уже потратила несколько миллионов форинтов для разработки документации. Таким образом, на заседании стороны должны договориться. Несмотря на это, встреча приняла другой характер, ведь мэр города Валерий Самардак и его заместитель Игорь Гижан начали рассказывать о собственных планах, по которым для уменьшения расходов эффективнее было бы интегрировать разработанный ими план в уже существующий проект. Так, представленный мэром план имел бы реализоваться в чопському парка путем сверления четырех колодцев с глубиной 60 метров, которые бы обеспечили 85-90 % потребностей города. На это из прошлогоднего бюджета города было потрачено пол миллиона гривен. Запуск этих колодцев обойдется еще в 19 млн грн, но сомнительным является полная очистка воды от железа, да и вопрос сети не был бы решен. Да, вода была бы доступна только в парке, по планам городского головы там можно было бы получить воду и бидонами нести ее домой, если в водозаборе, построенного по железной дороге нет воды (из него горожане теперь получают воду).

По мнению фракции ТУКЗ-КМКС, такой план не стоит поддерживать. Любое усилие только тогда принесет плоды, если в планах будет собственное водоснабжение города. Настоящее водозабор принадлежит «Укрзализныце» и он уже очень устарел, поэтому нет ни возможности, ни потребности в его передаче городу.

Мэр попросил присутствующую на заседании венгерскую делегацию, что те 10 % потребностей в воде, которые не покрывают колодцы, приобрели бы из источников ЕС. Все мы должны осознать, что каким будет результат тендера с привлечением только 10 % средств ЕС. То есть, связями Оскара они стремились достичь, чтобы через словацкое предприятие «ECO Servis» были разработаны планы, а осуществили их через венгерское посредничество в ЕС. Результатами этих усилий стало то, что венгерская сторона отстранилась от представительства проекта, ведь он уже не тот, каким был с начала – страна-член ЕС сотрудничает и помогает стране, которая не является членом ЕС в пилотном проекте по охране окружающей среды. Такая программа была бы первой. Но некомпетентность принесла свои плоды. Совместный тендер отменен".

К сожалению, это очень печальное заявление. Ведь сейчас власть Чопа объявляет, что у них есть план по обеспечению водоснабжения, на который нужно найти 19 миллионов гривен. Этот план весьма сомнительный и предусматривает бурление скважин. А тут венгры предложили проект не только с водоотведением, но и водоочисткой и под проект Евросоюз давал 7 млн. евро. То есть, 196 млн. грн, что в десять раз больше.

То, что руководство города Чоп дало крен в сторону Словакии стало понятно еще по нескольким заявлениям в прессе и проведенного в ноябре прошлого года так называемого экологического форума «ЧОП-ЭКО-CHOP-2016».

«Водозабор, водоснабжение, водоотведение, очистка воды — это один единый процесс, который надо комплексно решить. Начало цепочки — это грамотная сбалансированная проектно-сметная документация по строительству водозабора, которая уже на стадии завершения», — убеждал городской голова Чопа Валерий Самардак. Речь идет о рабочий проект «Реконструкции незавершенного строительством водозабора подземных скважинах с обустройством бювета на улице Мира в городе Чоп Закарпатской области».

По его словам, должно состояться представление проектно-сметной документации, следующий шаг — проведение ее экспертного заключения, дальнейший этап — сбор средств на строительство водозабора, впоследствии объявляется тендер на подрядную организацию, которая будет заниматься строительством.

«Средства можно привлекать из собственных резервов, в бюджете мы предусмотрели около миллиона гривен, — рассказал Самардак прессе. — Параллельно будут проводиться благотворительные акции по сбору средств, будем привлекать меценатов, неравнодушных жителей. Также можно писать гранты и нужно искать инвесторов. Речь идет и о возможном привлечении средств из бюджетов высших уровней — областного, государственного, из Государственного фонда регионального развития».

Он убеждал, что это будет современный водозабор с бюветом, который органично впишется в парковой зоне. Вода будет браться из глубинной скважины, сначала запустят одну, а в будущем, с поступлением средств запустят еще три скважин. По его мнению, бювет — это очень актуально, ведь в случае аварий или всплесков грязи, люди могут приходить до бювета со своими канистрами за бесплатной водой.

Але вже тоді Валерій Самардак знав, що проект повинна реалізовувати словацька фірма «Ekoservis Slovensko». А представником цієї фірми у нас є ніхто інший, як Володимир Суран, який є...радником мера Чопа.

То есть, схема была такая, выделить деньги из бюджета, искать их из фондов и через благотворительность, чтобы отдать через Сурана словацкой фирме, которая построит здесь скважины и очистные сооружения.

30 ноября в Чопе состоялся региональный экологический форум «ЧОП-ЭКО-CHOP-2016». Именно на нем и были главным образом представлены словаки. На мероприятии присутствовала Генеральный консул Словацкой Республики в Ужгороде госпожа Янка Бурианова. Словаки должны были убеждать, что фирма «Ekoservis Slovensko» является надежной и может решить проблемы водоочистки. Об этом говорил мэр словацкого города Спишска Бела Штефан Биелак, рассказал, что около 15 лет назад у них была катастрофическая ситуация с водой, отходы из канализации попадали непосредственно к реке Попрад. Но город провел сеть канализации, установило очистное сооружение — это все реконструировалось, строилось за средства Европейского Союза. Ну и заодно намекнул, что у Спишской Белой установлены очистные сооружения именно словацкой компании «Ekoservis Slovensko».

Конечно же не случайно на этом форуме был и основатель компании «Ekoservis Slovensko» Вернер Франк. Он сказал, что его фирма не только реализовывать проект, но и ее специалисты помогут написать проекты и подать их в Евросоюз на получение грантов.

Ну и модератор форума Владимир Суран, директор ООО «Карпаты-Унг», представитель «Ekoservis Slovensko», пафосно отметил, что на форуме присутствовали те, кто в свое время взяли на себя ответственность за то, что мы оставим будущим поколениям.

Что же, мэр Чопа сделал ставку на фирму своего помощника. И если венгры уже имели готовый проект и фактически нашли средства, то Валерию Самардаку с Владимиром Сураном придется еще эти средства искать. А жители Чопа еще долго будут пить почти неочищенную воду из Латорицы.

Василь Поляк

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