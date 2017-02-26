Румын вез контрабандой сигареты из Закарпатья в Италию (ФОТО)

01.03.2017 (18:13)

Закарпатские таможенники нашли в микроавтобусе румына сигареты

На таможенный пост «Тиса» Закарпатской таможни ГФС заехал микроавтобус «MERCEDES-BENZ SPRINTER» с иностранной регистрацией, под управлением гражданина Румынии.

С целью получения прибыли иностранец в тайнике перемещал через государственную границу табачные изделия, но довезти их до Италии, куда он направлялся, у него не получилось.

Гражданин избрал для прохождения таможенного контроля «красный коридор».

При устном опросе подтвердил сведения, указанные им в таможенной декларации, и отрицал наличие любых других товаров, в том числе таких, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено.

На основании результатов анализа и оценки рисков, транспортное средство работники таможни направили в бокс углубленного досмотра. Как итог углубленного осмотра – под декоративной обшивкой потолка автомобиля обнаружены 1030 пачек табачных изделий. От таможенного контроля были скрытые сигареты отечественного производства с акцизными марками Украины торговых марок «Marlboro», «Parliament» и «Rothmans Demi».

Стоимость изъятых сигарет с фильтром, согласно цене, что была указана на упаковках, составляет более 26 412 грн.

Таким образом, иностранец совершил действия направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием специально изготовленных хранилищ. В связи с этим, в отношении него составлен протокол о нарушении таможенных правил, а также до окончательного решения суда изъято на ответственное хранение транспортное средство стоимостью 86 тыс. грн и сигареты.

ГФС в Закарпатской области.

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