Что едят закарпатцы в течение Великого поста? (ФОТО)

01.03.2017 (19:03)

Топ закарпатских постных блюд

У православных и католиков начался самый строгий пост - пасхальный. Журналисты сделали подборку ТОП-7 постных блюд, которые традиционно едят закарпатцы в течение Великого поста.

Кулинары говорят, что за время поста большинство закарпатцев любят смаковать "Пасулю с капустов" (фасоль с капустой). Это традиционный закарпатский суп, где вместе варят фасоль, капусту, специи, перец и др.

Не отказываются закарпатцы и от лечо с картофелем, которое считают традиционным венгерским блюдом. Кое-кто считает лечо соусом, а кое кто - салатом. Традиционные ингредиенты - перец, морковь, помидоры, лук.

Во время поста многие закарпатцы готовят дома човлент с грибами. Это блюдо для любителей фасоли с ячменной крупой.

Настоящие хозяйки умеют приготовить также взбитую фасоль, которая подается с маслом растительного происхождения или без.

Закарпатцы во время поста не отказывают себе в голубцах с грибами. Это не совсем закарпатская блюдо, но хозяйки часто готовят ее в период поста.

Баник с орехами или маком часто стоит на постном столе у закарпатцев. Это своего рода рулет с начинкой или без.

Кроме баника, сладкий постный стол может иметь и "фанки", пончики.

-

Закарпатский священник рассказал о соблюдении Великого поста (ВИДЕО)



