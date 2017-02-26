ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Что едят закарпатцы в течение Великого поста? (ФОТО)

01.03.2017 (19:03)
Топ закарпатских постных блюд
Топ закарпатских постных блюд

У православных и католиков начался самый строгий пост - пасхальный. Журналисты сделали подборку ТОП-7 постных блюд, которые традиционно едят закарпатцы в течение Великого поста.

Кулинары говорят, что за время поста большинство закарпатцев любят смаковать "Пасулю с капустов" (фасоль с капустой). Это традиционный закарпатский суп, где вместе варят фасоль, капусту, специи, перец и др.

254121466241624162462991.jpg

Не отказываются закарпатцы и от лечо с картофелем, которое считают традиционным венгерским блюдом. Кое-кто считает лечо соусом, а кое кто - салатом. Традиционные ингредиенты - перец, морковь, помидоры, лук.

254121466241624162462992.jpg

Во время поста многие закарпатцы готовят дома човлент с грибами. Это блюдо для любителей фасоли с ячменной крупой.

254121466241624162462993.jpg

Настоящие хозяйки умеют приготовить также взбитую фасоль, которая подается с маслом растительного происхождения или без.

254121466241624162462994.jpg

Закарпатцы во время поста не отказывают себе в голубцах с грибами. Это не совсем закарпатская блюдо, но хозяйки часто готовят ее в период поста.

254121466241624162462995.jpg

Баник с орехами или маком часто стоит на постном столе у закарпатцев. Это своего рода рулет с начинкой или без.

254121466241624162462996.jpg

Кроме баника, сладкий постный стол может иметь и "фанки", пончики.

254121466241624162462997.jpg

-
Закарпатский священник рассказал о соблюдении Великого поста (ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору