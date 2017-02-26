Украинские таможенники совместно с венгерскими коллегами занимались контрабандой?

01.03.2017 (19:17)

Венгерские силовики провели спецоперацию на украинско-венгерской границе

Венгерские журналисты и источники в ГФС Закарпатской области информируют о целой спецоперации венгерских силовиков.

По их информации, прежде чем наведаться на КПП "Лужанка-Берегшурань" на венгерско-украинской границе венгерские силовики разоблачили в селе в 14 км от границы офис с контрабандной бухгалтерией. В ряде документов, информируют источники, содержались данные о перемещении контрабандным способом сигарет из Украины в Венгрию.

При чем, согласно оперативным данным венгерских силовиков, это делалось так называемыми "пиджаками"-пешеходами именно через КПП "Лужанка-Берегшурань". Именно после этого состоялся рейд с задержанием всей венгерской смены на КПП. По информации отдельных венгерских изданий 5 из 14 задержанных венгерских таможенников уже отпустили. В отношении других проводятся следственные действия.

В то же время по итогам следственных действий в рамках этой спецоперации было установлено, что контрабанда с помощью пиджаков осуществлялась в обоих направлениях, то есть и из Украины в Венгрию и из Венгрии в Украину. И во втором случае речь идет о коррупционных действиях с участием таможенников по оформлению фиктивной "афы" (возврат налогов на товары), и тому подобное.

Более того, венгерские силовики подозревают, что венгерские таможенники работали совместно с украинскими коллегами в вопросах контрабанды. Следовательно, определенные оперативные данные по коррупции на КПП "Лужанка-Берегшурань" уже переданы украинской стороне. Увидим, будет ли это иметь последствия для наших таможенников.

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Венгерских таможенников подозревают в содействии контрабанды из Закарпатья



