На территориях ДНР - ЛНР захватили все украинские предприятия

01.03.2017 (22:54)

В конце февраля главы ДНР И ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий предупредили, что если блокада Донбасса не будет снята, то все предприятия украинской юрисдикции, находящиеся на территории республик, перейдут под внешнее управление.

«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР», — говорилось в их совместном заявлении.

Власти ДНР и ЛНР после истечения 1 марта срока ультиматума, выдвинутого Киеву, ввели внешнее управление на предприятиях Украины, которые находятся на территории республик. В ДНР информацию РБК подтвердили

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ввели с 1 марта внешнее управление на украинских предприятиях, расположенных на территории республик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к властям обеих республик.

«На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление», — приводит агентство слова источника в совете министров ДНР.

Информацию о вводе внешнего управления подтвердили «Интерфаксу» и в ЛНР.

Пресс-секретарь главы ДНР Александра Захарченко Алена Алексеева подтвердила РБК информацию о введении с 1 марта внешнего управления на украинских предприятиях, находящихся на территории республики. «Есть штаб, который этим занимается, согласно распоряжению главы [ДНР]. Есть также общественный штаб, который следит за выполнением прав трудящихся. Он состоит из профсоюзов, представителей работников», — отметила Алексеева.

Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал действия властей ДНР и ЛНР по введению внешнего управления предприятиями Донбасса и дальнейшей их национализации. Об этом пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина рассказал ответ на вопрос украинского журналиста. Песков отметил, что Донецкая и Луганская народные республики находятся в тяжелом положении и «можно понять действия руководства Донбасса, которые отторгнуты своим государством», так как речь идет о миллионах людей. По его словам, людям просто нужно выживать. «В какой-то степени можно понять действия руководства этих регионов... Речь идет о жизни нескольких миллионов людей. Людям надо выживать», - сообщил он. А вот на вопрос, будет ли открыт рынок Российской Федерации для продукции донецких предприятий, Песков отвечать не стал, так же, как и на вопрос, кто будет принимать такое решение. Он лишь заявил, что не располагает такой информацией.