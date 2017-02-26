Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 2 марта

02.03.2017 (08:21)

Днем в Ужгороде будет облачно, вечером - ясная погода без осадков

В Закарпатской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью временами дождь, в горах местами с мокрым снегом и снегом, днем небольшие осадки. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный 5-10, днем в горах местами 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 2° тепла - 3° мороза, днем 5-10°, в горах местами 0-4° тепла.

В Ужгороде также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью слабый туман. Ветер юго-западный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью около нуля, днем 8-10° тепла.

Восход 07:07

Закат 18:18

Температура за последние 130 лет 02 марта:

Макс: 15.6° (1995)

Мин: -13.9° (1987)

Народный прогноз погоды: 2 марта почитается память великомученика Федора Тирона и праведной Мариамны. В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная на Федора падающая звезда может означать тяжелую болезнь. Первый раз в году видны кучевые облака, серая ворона, чуя приход тепла, начинает строить гнездо. Люди живут ожиданием тепла, но зима ещё напоминает о себе внезапными морозами. "Какая погода в этот день такому и лету быть".