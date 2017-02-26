В Мукачево слышны звуки выстрелов и взрывов (ВИДЕО)

02.03.2017 (08:49)

На полигоне под Мукачевом проходят учения 128-й бригады

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Уже больше месяца под Мукачевом, на военном полигоне идут учения 128-й горно-пехотной бригады. Взрывы и выстрелы от оружия звучали на весь город.Многие, кто задавался вопросом, что так может бахать, что слышно практически в другом конце города? Как оказалось военные используют не только автоматы на крупнокалиберные пулеметы, но и пушки "гром", которые расположены на БМП.73-миллиметровая пушка — это не шутка, поэтому ее отголоски и слышат почти каждый житель Мукачева.Больше, смотрите в видеосюжете: