В Закарпатье ожидается новая паводковая волна

02.03.2017 (09:31)

В большинстве рек Закарпатья вода спадает

Интенсивные дожди, которые прошли на Закарпатье в среду (1.03), вызвали резкое поднятие воды в главных водных артериях области.

В р.Латорица вода ночью поднялась до 70 см и сейчас медленно идет на спад. Выхода на пойму нет за исключением Ужгородского района между селами Большие Геевцы и Тисаагтелек. В р.Уж вода в течение ночи поднялась на 1,25 м, а утром пошла на спад, выхода на пойму нет. В р.Тересва пик подъема был зафиксирован на уровне 1,5 м, утром вода постепенно пошла на спад. В г.Боржава ночью вода поднялась на 80 см, а сегодня в течение дня в районе с.Верхние Реметы (Береговский район) ожидается поднятие до 1,5 м без выхода воды на пойму. В р.Тиса вблизи Тячева вода поднялась на 70 см, в течение дня на границе с Румынией ожидается поднятие воды до 1,5 м.

– Подтоплений домохозяйств или сельхозугодий в результате вчерашних дождей нет, – отмечает Геннадий Москаль. – Однако 6 марта из-за интенсивных дождей на Закарпатье ожидается формирование новой паводковой волны, гораздо более мощной нынешней. Для минимизации последствий возможного паводка водники и спасатели будут переведены в режим усиленной работы.

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