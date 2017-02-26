ДТП на трассе "Киев-Чоп": Фуру в кювете сложило вдвое (ФОТО)

02.03.2017 (10:24)

На трассе "Киев-Чоп" фура вылетела в кювет

Сегодня с утра, 2 марта, около 8:00 на Трассе "Киев-Чоп" вблизи Николаева Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за скользкой дороги фура вылетела в кювет.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления полиции в Львовской области.

Автомобиль сложило пополам в месте соединения с кабиной, возможно от удара. В ДТП никто не пострадал. Об этом сообщают активисты "Дозора 1" на странице в соцсетях.

По предварительной версии ДТП произошло из-за скользкой дороги.

На месте работает полиция.

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