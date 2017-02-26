На заводе "Флекстроникс" в Мукачево на конвейере умер молодой парень

02.03.2017 (11:19)

В Мукачево на заводе "Флекстроникс" на рабочем месте умер молодой парень

Трагедия произошла на заводе "Флекстроникс" в Мукачево. За конвейером умер парень. У него случился приступ эпилепсии и он упал.

Об этом в одной из мукачевских групп в ФБ сообщает Добрый Фей.

"Вчера на заводе Флекстроникс в Мукачево прямо на рабочем месте в цеху за конвейером умер молодой парень. У парня случился припадок эпилепсии. Он упал и сильно ударился. Открылось сильное кровотечение. Медсестра минут через 10 пришла с кусочком бинтика, увидев парня лежавшего в здоровенной луже крови поняла , что бинтика маловато и побежала ещё за одним кусочком. Вызвали скорую. Скорая приехала только через 50 минут, но было уже поздно. Парень умер на глазах у всего цеха. Какая сука взяла на работу человека с эпилепсией на работу за конвейер? Кто за это ответит?", - пишет мужчина.

Участники группы добавляют, что в это время завод работал, работа не прекращалась, а муж там пролежал мертвым 4 часа.

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Мужчина упал и умер посреди улицы в Ужгороде (ФОТО)



