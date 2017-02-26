Венгрия выделит 50 млн евро кредита на ремонт дорог в Закарпатье

02.03.2017 (11:49)

Венгрия выделит кредитные средства на ремонт закарпатских дорог

В конце марта будет объявлен международный тендер на реализацию пяти проектных направлений ремонта дорог в Закарпатской области, кредитные средства для которых в сумме 50 миллионов евро выделит Венгрия.

Об этом сегодня, 2 марта, во время брифинга в Закарпатской ОГА сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Закарпатской области Михаил Попович.

Средства будут выделены в рамках действия межправительственного соглашения между Украиной и Венгрией.

Так, уже подготовлено сметную и проектную документацию по ремонту автомобильных дорог Мукачево—Лужанка, Берегово—Вилок, Вилок—Дьяково и объездных дорог городов Берегово и Ужгород.

Напомним, на днях правительство Венгрии выделило около 400 тыс. грн на медпрепараты для тяжелобольных закарпатцев, Украине на них наплевать.