Венгрия выделит 50 млн евро кредита на ремонт дорог в Закарпатье

|Венгрия выделит кредитные средства на ремонт закарпатских дорог
В конце марта будет объявлен международный тендер на реализацию пяти проектных направлений ремонта дорог в Закарпатской области, кредитные средства для которых в сумме 50 миллионов евро выделит Венгрия.
Об этом сегодня, 2 марта, во время брифинга в Закарпатской ОГА сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Закарпатской области Михаил Попович.
Средства будут выделены в рамках действия межправительственного соглашения между Украиной и Венгрией.
Так, уже подготовлено сметную и проектную документацию по ремонту автомобильных дорог Мукачево—Лужанка, Берегово—Вилок, Вилок—Дьяково и объездных дорог городов Берегово и Ужгород.
Напомним, на днях правительство Венгрии выделило около 400 тыс. грн на медпрепараты для тяжелобольных закарпатцев, Украине на них наплевать.
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