Закарпатских пенсионеров лишили льгот на проезд в междугородном транспорте (ВИДЕО)

02.03.2017 (12:23)

Закарпатским пенсионерам с приходим весны преподнесли сюрприз

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Первый день весны принес для людей пенсионного возраста неприятную новость, с первого марта пенсионерам придется путешествовать в междугороднем транспорте за полную стоимость билета.Причиной "нововведения" перевозчики считают, что государство, урегулировав льготную перевозку законодательно, забыла о выплате компенсаций.