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Закарпатских пенсионеров лишили льгот на проезд в междугородном транспорте (ВИДЕО)

02.03.2017 (12:23)
Закарпатским пенсионерам с приходим весны преподнесли сюрприз
Закарпатским пенсионерам с приходим весны преподнесли сюрприз
Первый день весны принес для людей пенсионного возраста неприятную новость, с первого марта пенсионерам придется путешествовать в междугороднем транспорте за полную стоимость билета.
Причиной "нововведения" перевозчики считают, что государство, урегулировав льготную перевозку законодательно, забыла о выплате компенсаций.



Изменится ли жизнь украинских пенсионеров в 2017-м?


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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02.03.2017 (13:11) / Abikiyael

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