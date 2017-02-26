Закарпатских пенсионеров лишили льгот на проезд в междугородном транспорте (ВИДЕО)
02.03.2017 (12:23)
Закарпатским пенсионерам с приходим весны преподнесли сюрприз
Первый день весны принес для людей пенсионного возраста неприятную новость, с первого марта пенсионерам придется путешествовать в междугороднем транспорте за полную стоимость билета.
Причиной "нововведения" перевозчики считают, что государство, урегулировав льготную перевозку законодательно, забыла о выплате компенсаций.
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