Москаль пригласил Супрун на Закарпатье продемонстрировать ей «парамедицину» в действии

02.03.2017 (12:48)

Москаль пригласил Супрун увидеть настоящие реалии украинской медицины

Инициативы Минздрава Украины о реформировании экстренной медицинской помощи, заявления о ликвидации станций скорой медицинской помощи и создания на их базе так называемых парамедиков вызывают крайне негативный резонанс и будоражат на Закарпатье как медицинских работников, так и населения, особенно в высокогорных районах.

– Закарпатская область не ликвидирует, а увеличивает количество станций скорой помощи, – заявляет Геннадий Москаль. – Ведь у нас фиксируется постоянный естественный прирост населения. Только в прошлом, в 2016 году мы открыли пять новых станций скорой помощи. Нельзя слепо переносить опыт США в украинские реалии, как это пытается делать в.и. министра здравоохранения госпожа Супрун.

И даже в США парамедики есть не во всех штатах. Я стажировался в этой стране и видел работу парамедиков на практике. Если высказываться упрощенно, то это грузчики, которые забирают больного из дома или места происшествия и везут в больницу. В США функции парамедиков выполняют в том числе пожарные и полицейские, которых учат элементарным навыкам, как довезти пациента живым до больницы. В украинских реалиях это невозможно и нецелесообразно. Во-первых, далеко не все пациенты, к которым вызывают скорую помощь, требуют госпитализации, многим медицинскую помощь можно оказать на месте. Во-вторых, в США человека, которую парамедики доставили в больницу, обследуют с головы до пяток. И если обнаружат у нее какое-то заболевание, госпитализируют, а не выписывают домой, поскольку несут за это ответственность. Кто этим будет заниматься у нас?

Перед тем, как инициировать реформы «по-американски», может лучше обеспечить страну каретами скорой помощи, которые есть в США, американскими дорогами, американскими больницами с их диагностическим и лабораторным оборудованием? Если госпожа Супрун до сих пор живет американскими категориями, то пусть приедет на Закарпатье в высокогорный район и увидит настоящие реалии украинской медицины. Местные лесорубы быстро продемонстрируют ей «парамедицину» в действии! Для чего забрасывать в общество ненормальные идеи реформаторства, которые невозможно воплотить на практике, и которые только провоцируют людей на ненормативную лексику в отношении правительства?

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"На Закарпатье не создается ни одного госпитального округа..." — Москаль



