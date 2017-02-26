На Закарпатской таможне у контрабандиста отобрали "Mercedes" вместе с сигаретами (ФОТО)

02.03.2017 (13:49)

Закарпатский контрабандист остался без "Мерседеса"

На таможенном посту «Тиса» Закарпатской таможни ДФС пресекли попытку незаконного вывоза в страны ЕС табачных изделий. Переместить сигареты через таможенную границу пытался гражданин Украины накануне, 1 марта 2017 года.

Украинец направлялся по своим делам в Италию на автомобиле «Mercedes-Benz», выбрав форму прохождения таможенного контроля «красный коридор». При устном опросе гражданин отрицал наличие любых товаров, кроме задекларированных, а также сообщил, что никаких скрытых от таможенного контроля товаров не перемещает.

Следовательно, на основании результатов анализа и оценки рисков, закарпатские таможенники направили транспортное средство для проведения углубленного таможенного досмотра.

Таким образом, под декоративной обшивкой потолка автомобиля – по всему периметру салона транспортного средства обнаружены скрытые от таможенного контроля табачные изделия с акцизными марками Украины, торговой марки «MARLBORO», общим количеством 677 пачек. Сигареты находились в специально изготовленном хранилище.

Таким образом, гражданин совершил действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием специально изготовленных хранилищ.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас составлен протокол о нарушении таможенных правил, сигареты, стоимостью свыше 17,6 тыс. грн, и автомобиль, стоимостью более 229 тыс. грн, изъят.

ГФС в Закарпатской области.

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